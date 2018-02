POL-MS: BMW-Aufbrüche in Gremmendorf - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (27.2., 17 Uhr) auf Mittwoch (28.2., 8.45 Uhr) vier BMW in Gremmendorf auf und bauten hochwertige Geräte aus.

Die Diebe knackten einen BMW X4 an der Straße Delstrup und bauten den Startknopf und das fest eingebaute Navigationsgerät aus. Die Lenkräder aus einem BMW X1 am Zwi-Schulmann-Weg und einem BMW F1X am Franz-Beiske-Weg entwendeten Täter unerkannt. Aus einem BMW X5 am Erich-Greffin-Weg bauten Unbekannte die Navigationseinheit aus.

In drei Fällen schlugen die Diebe ein Dreiecksfenster ein. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

