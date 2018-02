POL-MS: Autofahrer nehmen Radfahrern die Vorfahrt - zwei Personen leicht verletzt

Münster (ots) - Am Dienstag (27.2.) nahmen ein Autofahrer und eine Autofahrerin zwei Radfahrerinnen die Vorfahrt. Beide Frauen wurden bei anschließenden Unfällen leicht verletzt.

Ein 44-jähriger VW-Fahrer missachtete am Nachmittag (16:30 Uhr) die "rechts vor links-Regelung" an der Andreas-Hofer-Straße Ecke Mauritz-Lindenweg und stieß mit einer 55-Jährigen Radlerin zusammen. Sie stürzte zu Boden. Von Zeugen hinzugerufene Rettungskräfte versorgten sie.

Am Kanonengraben Ecke Von-Kluck-Straße lud eine 24-jährige Audi-Fahrerin am Abend (19:10 Uhr) eine bevorrechtigte Radlerin auf. Von der Motorhaube fiel die 25-Jährige auf die Straße. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Bei den Unfällen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

