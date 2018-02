POL-MS: Spirituosen-Dieb schlägt um sich

Münster (ots) - Einen renitenten Ladendieb stoppten am Montagabend (26.2., 20.15 Uhr) zwei Zeugen an der Catharina-Müller-Straße. Der 24-Jähige stopfte mehrere Spirituosen in seinen Rucksack und wurde von einem Detektiv dabei beobachtet. Als dieser den Dieb hinter der Kasse auf die nicht bezahlte Flaschen ansprach, schubste der Täter ihn weg und versuchte zu fliehen. Zusammen mit einem weiteren Zeugen konnte der Detektiv den weiter um sich schlagenden Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Rheinenser mit zur Wache, ihn erwartet ein Strafverfahren.

