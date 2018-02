POL-MS: In den Gegenverkehr gefahren und Unfall verursacht - Muldenkipper-Fahrer flüchtet

Münster (ots) - Ein Unbekannter kam am Freitagnachmittag (23.2., 15:10 Uhr) an der Sudmühlenstraße in den Gegenverkehr und verursachte einen Unfall. Anschließend flüchtete der mit Sand beladene Lkw.

Der Fahrer war in Richtung Dyckburgstraße unterwegs, als ihm im Kurvenbereich an der Havichhorster Straße drei Autos entgegen kamen. Eine Pkw-Fahrerin erschrak, konnte aber noch rechtzeitig auf die geschotterte Fläche neben der Fahrbahn ausweichen. Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer verhinderte einen Zusammenstoß mit dem Lkw durch eine Vollbremsung. Dies sah ein 33-jähriger VW-Fahrer, abgelenkt durch den Muldenkipper, im Gegenverkehr zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem mit Sand beladenen Muldenkipper. Er fuhr nach dem Unfall einfach weiter in Richtung Dyckburgstraße.

Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

