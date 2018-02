POL-MS: LKW-Fahrer mit mehr als 2 Promille in Schlangenlinien über die Autobahn

Münster (ots) - Am Montag (26.02., 15.20 Uhr) beobachtete ein Auto-Fahrer einen LKW-Fahrer, der in Schlangenlinien über die Autobahn 1 in Richtung Bermen fuhr. Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten entdeckten den Sattelzug in unsicherer Fahrweise und stoppten ihn am Rastplatz Münsterland-Ost. Ein Alkohol-Test ergab bei dem 43-Jährigen Lkw-Fahrer einen von Wert 2,3 Promille. Dem Mann aus Dortmund wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

