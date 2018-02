POL-MS: Automat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (23.2., 15 Uhr) und Montagmorgen (26.2., 7.30 Uhr) einen Automaten in einem Hochschulgebäude an der Corrensstraße auf. Die Diebe kamen unbemerkt in die Räumlichkeiten und hebelten den Kassenautomaten auf. Mit einem vermutlich dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die Täter unbemerkt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

