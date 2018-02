POL-MS: Radfahrer kollidiert mit Radfahrerin und begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

48145 Münster (ots) - Am Freitagmorgen (23.2., 07:20 Uhr) fuhr eine 56 jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Wolbecker Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung Sophienstraße fuhr der vor ihr fahrende Radfahrer nach links, augenscheinlich um die Wolbecker Straße zu überqueren.

Die Radlerin fuhr, dem Radweg folgend, rechts an dem Radfahrer vorbei. In diesem Moment fuhr der Mann zurück auf den Radweg und kollidierte mit dem Fahrrad der Frau. Beide Radfahrer kamen im Einmündungsbereich der Sophienstraße zu Fall. Obwohl die noch auf dem Boden liegende Frau den Radfahrer aufforderte, am Unfallort zu bleiben, verließ er die Unfallstelle in Richtung Innenstadt.

Vorbei kommende Passanten halfen der gestürzten Radlerin auf, im Krankenhaus wurde bei ihr ein Schlüsselbeinbruch festgestellt. Der flüchtige Radfahrer wird als 20 - 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlank, mit südländischem Teint und dunklen Haaren beschrieben. Er trug einen Anorak mit Kapuze und war mit einem älteren Fahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

