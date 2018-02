POL-MS: Einbrecher entwenden Erfrischungsgetränke und Kassenschlüssel - Zeugen gesucht

48157 Münster (ots) - In der Nacht zum Sonntag (25.2.) zerstörten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Bäckereifiliale am Hamannplatz in Münster-Coerde. Die Einbrecher gelangten durch die eingeschlagene Scheibe in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie eine Vielzahl der Erfrischungsgetränke "Capri-Sun" und den Schlüssel der leeren Registrierkasse.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

