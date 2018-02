POL-MS: Angestellten abgelenkt und Geldkassette entwendet - Zeugen gesucht

48163 Münster (ots) - Am Samstagmittag (24.2., 13:30 - 13:50 Uhr) betrat ein Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Weser Straße in Höhe Buckstraße. Er lenkte den Angestellten ab verschwand unerkannt. Der Angestellte stellte kurz danach den Diebstahl einer roten Geldkassette mit mehreren hundert Euro Münzgeld fest.

Offensichtlich hatte sich ein Mittäter unbemerkt in einen Nebenraum begeben und dort die Kassette entwendet. Der "Ablenker" wird als etwa 180 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, Vollbart, auffälligen Narben im Gesicht, schief stehenden Schneidezähnen und von nordafrikanischer Herkunft beschrieben. Er trug bei Tatausführung eine schwarze Sweatshirtjacke und eine schwarze Kappe.

Möglicherweise war er in Begleitung von zwei weiteren Männern, mit denen er sich nach der Tat auf Fahrrädern vom nahegelegenen Spielplatz entfernte.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

