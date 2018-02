POL-MS: Angestellte entdeckt flüchtenden Einbrecher - Polizisten nehmen Täter fest

48165 Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24.2., 04:05 Uhr) bemerkte eine Angestellte, dass sich ein Mann im Verkaufsraum einer Bäckerei am Osttor aufhielt. Als der Einbrecher die Frau entdeckte, flüchtete er. Polizisten konnten den 48 jährigen Mann aus Senden in einem Lichtschacht versteckt festnehmen.

Der Einbrecher hatte zuvor die Eingangstür aufgehebelt und das Geschäft nach Geld abgesucht. Die Ermittlungen dauern an.

