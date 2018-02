POL-MS: Fenster aufgehebelt und Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

48163 Münster (ots) - Am Freitagabend (23.2., 18:00-22:30 Uhr) warfen unbekannte Täter zunächst ein Fenster eines Einfamilienhaus an der Straße Auf der Breie in Münster-Amelsbüren ein. Wegen des abgeschlossenen Fenstergriffs scheiterten die Einbrecher beim Versuch, das Fenster zu öffnen. Auch an einem weiteren Fenster scheiterten die Täter bei einem erneuten Versuch.

Die Einbrecher hebelten nun das Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten die Räume und Behälter. Die Einbrecher entkamen unerkannt, nachdem sie den gefundenen Schmuck entwendet hatten.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Roland Vorholt

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell