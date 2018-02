POL-MS: Verkehrsunfall mit einem Fahrzeuggespann mit aufgeladenen PKW

Münster, BAB A43, Rtg. Wuppertal, km 56,0, Gem. Haltern (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, gegen 16.12 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Aserbaidschan mit seinem PKW mit angehängtem Trailer, auf dem zwei weitere PKW aufgeladen waren, die BAB A43 in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe der Unfallstelle, diese liegt zwischen den Anschlusstellen Lavesum und Haltern, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Das Gespann brach daraufhin nach links aus und kollidierte mit der dortigen Mittelschutzplanke. Dabei kippte der Anhänger mit den aufgeladenen PKW um. Die ursprünglich aufgeladenen PKW kamen auf ihren Dächern zu liegen, der Anhänger auf seiner Ladefläche. Der 26-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Glücklicherweise kamen keine weiteren Verkehrsteilnehmer infolge des Unfalls zu Schaden. Alle Fahrzeuge des Gespanns waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung und des Abtransports der Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn Wuppertal der BAB A43 für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Lavesum ab- und zur Wiederauffahrt an der Anschlussstelle Haltern umgeleitet. Zuvor hatte sich hinter der Unfallstelle ein Rückstau von ca. 5 km gebildet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

MArtin Hummelt

Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell