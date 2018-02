POL-MS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Münster, OT Roxel (ots) - Am Freitag, den 23.02.2018, gegen 17.05 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Senden mit seinem Rad die Straße Am Rohrbusch aus Rtg. Dingbänger Weg kommend. An der Kreuzung der Straße Am Rohrbusch, die eine abknickende Vorfahrtstraße nach rechts bildet und der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Münsterland West sowie der Möglichkeit, in das angrenzende Waldgelände zu gelangen, beabsichtigte der 56-jährige geradeaus auf den dortigen Waldweg zu wechseln und den Wald zu durchfahren. Zeitgleich befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW die Straße Am Rohrbusch aus Rtg. Nottulner Landweg kommend, in Rtg. Zufahrt zur Tank- und Rastanlage. An der o.g. Kreuzung, beabsichtigte sie der abknickenden Vorfahrt nach links zu folgen, um der Straße Am Rohrbusch in Rtg. Dingbänger Weg zu befahren. Im Kreuzungsbereich (Bereich der abknickenden Vorfahrt), stieß sie mit dem 56-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser wurde zunächst vom PKW aufgeladen und dann zu Boden geschleudert. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.600 Euro.

