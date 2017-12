POL-MS: Beim Ladendiebstahl aufgefallen - Über 40 USB Sticks sichergestellt

48161 Münster (ots) - Ein Ladendetektiv bemerkte zwei 36 jährige Männer, die sich am Samstagvormittag (23.12.) in einem Supermarkt an der Roxeler Straße auffällig für Speichermedien interessierten. So konnte er beobachten, wie beide abwechselnd mehrere Speichermedien aus dem Regal nahmen und in der Kleidung verschwinden ließen.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei den Ladendieben insgesamt 46 originalverpackte USB Sticks im Wert von rund 1.500,00 EUR, zudem eine große Flasche Markenparfüm.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Roland Vorholt

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell