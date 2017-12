POL-MS: Einbrecher hebeln Fenster auf und entwenden Schmuck - Zeugen gesucht

48147 Münster (ots) - Am Samstagnachmittag (23.12.) hebelten unbekannte Einbrecher in der Zeit von 15:00 bis 17:30 ein auf Kipp stehendes Fenster einer Wohnung an der Mecklenburger Straße auf. Sie stiegen in die Wohnung ein, durchsuchten Schränke und Behälter und entwendeten Schmuck und Uhren. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

