POL-MS: Verkehrsunfall mit Verletzten

Foto: Bildrechte Polizei Münster Veröffentlichung mit der Unfallmeldung honorarfrei Bild-Infos Download

Münster (ots) - Als eine 27-jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis Coesfeld am Samstag gegen 21:30h an der AS Dülmen auf die BAB A 43 Richtung Münster auffuhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Weil die 27-jährige vermutlich den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend beachtete, kam es zur Kollision mit einem PKW der in gleicher Richtung fuhr. Beide PKW schleuderten anschließend nach rechts in den Grün- bzw. Böschungsbereich und wurden stark beschädigt. Der nachfolgende PKW Seat kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 43-jährige Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser in Münster eingeliefert. Die 27-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Leitstelle

Thomas Kreuzheck

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell