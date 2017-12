POL-MS: Einbruch in Elektronik-Geschäft - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (22.12., 0:45 bis 1 Uhr) in ein Elektronik-Geschäft an der Ludgeristraße ein. Die Diebe schlugen die Glastür ein und stiegen in den Verkaufsraum. Anschließend knipsten sie mehrere Handys von der Sicherungsverkabelung ab und verschwanden mit der Beute.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt, sah beim Blick aus dem Fenster einen Mann mit schwarzer Mütze und dunkler Kleidung im Geschäft und wählte die "110".

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

