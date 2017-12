POL-MS: Türen eingetreten - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag (21.12.) in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr an vier Häusern Türen einzutreten.

Einbrecher suchten zwischen 10 bis 13 Uhr ein Haus an der Salzmannstraße auf. Um 12:16 Uhr waren Täter am Borkumweg unterwegs. Eine Zeugin hörte ein Klirren und sah eine zerbrochene Scheibe in einer Hauseingangstür. Die Einbrecher waren schon geflüchtet.

Am Drolshagenweg schreckte eine Anwohnerin ebenfalls durch Bruchgeräusche hoch. Die 89-Jährige verscheuchte den dunkel gekleideten Täter, der gerade gegen die Terrassentür getreten hatte.

Um 16 Uhr schlug ein Unbekannter an der Straße "Am Lütkebach" eine verglaste Haustür ein und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beschreibt den Mitte 20 Jahre alten Mann als schlanken, sportlichen Mitteleuropäer. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, mittelblonde Haare. Der Täter trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

