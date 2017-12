POL-MS: Tankstellenräuber flüchtet ohne Beute

Münster (ots) - Ein Unbekannter drohte am Donnerstag (21.12., 22:30 Uhr) in einer Tankstelle an der Wolbecker Straße mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Der dunkel bekleidete Mann betrat den Laden und ging zielstrebig auf den Angestellten zu. Der Räuber zückte eine Waffe, schwafelte "Entschuldigung" und verlangte von dem 54-Jährigen die Einnahmen.

Der Münsteraner reagierte und entgegnete dem Drohenden, dass er das Weite suchen soll.

Der Täter flüchtete daraufhin ohne weiteren Nachdruck in Richtung Innenstadt.

Der Mann habe nach Zeugenangaben Deutsch gesprochen und sehr helle Haut gehabt. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarze Kappe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell