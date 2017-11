POL-MS: Brand in Garage - Explosion wegen Hanfplantage?

Münster (ots) - Aufmerksame Zeugen riefen am Freitagnachmittag (17.11., 15:10 Uhr) sofort Feuerwehr und Polizei, als es aus einer Garage an der Graelstraße brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizisten sperrten den Bereich ab. Trotz des starken Rauchs entdeckten die Einsatzkräfte eine Hanfplantage in dem Raum.

Wem die circa 20 Pflanzen gehören und wie es zu dem Brand kam, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

