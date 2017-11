POL-MS: Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte stiegen von Donnerstag (16.11., 18 Uhr) auf Freitag (17.11., 5.50 Uhr) in einen Baucontainer an der Weseler Straße ein. Die Diebe brachen gewaltsam die Tür zur Baustelle auf und machten sich an dem Container zu schaffen. Daraus schleppten die Eindringlinge einen Rucksack, einen Laptop, einen Nivelier-Laser, einen Akkuschrauber und weiteres Werkzeug weg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

