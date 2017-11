POL-MS: Schlägerei am Schulzentrum Wolbeck - mehrere Jugendliche leicht verletzt

Münster (ots) - Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Schülern am Mittwochmittag (15.11., 13.20 Uhr) an einer Bushaltestelle "Am Berler Kamp" wurden mehrere Jugendliche leicht verletzt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es zuvor zu einem Streit zwischen zwei Gruppen im Alter von 14 bis 16 Jahren des Schulzentrums in Wolbeck kam. Nach dem Unterricht kam es dann zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den circa 20 Jugendlichen.

Möglicherweise hat jemand ein Video von der Auseinandersetzung gemacht oder kann ergänzende Angaben zu dem Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell