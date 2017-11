POL-MS: Radfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (07.11., 0.40 Uhr) musste ein Autofahrer an der Metzer Straße einem Radfahrer ausweichen, fuhr über eine Verkehrsinsel und riss dabei zwei Schilder aus der Verankerung. Der Unbekannte flüchtete auf seiner Leeze. Der Radler kam von der Grevingstraße und querte plötzlich vor dem 34-Jährigen, der in Richtung Hammer Straße unterwegs war, die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, lenkte der Telgter seinen VW nach links. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

