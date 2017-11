POL-MS: Einbrecher scheitern doppelt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte hebelten am Dienstag (14.11.) zwischen 6 Uhr und 23:10 Uhr auf der Gereonstraße an den Hauseingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser. Als die Einbrecher scheiterten flohen sie in unbekannte Richtung.

Eventuell haben aufmerksame Bürger etwas Auffälliges beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

