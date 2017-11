POL-MS: Täter stiehlt Bargeld aus Laptoptasche

Münster (ots) - Ein Unbekannter kam am Dienstag (14.11.) um 15:50 Uhr durch einen nicht verschlossenen Hintereingang in den Aufenthaltsraum eines Vereinsheims am Gievenbecker Weg. Aus einer Laptoptasche nahm der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein Zeuge sah den Dieb und sprach ihn an, woraufhin der Unbekannte flüchtete.

Der aufmerksame Mitarbeiter beschreibt den Täter als 1,75 Meter großen, dünnen Mann. Er trug eine schwarze, hüftlange Jacke, eine dunkle, vermutlich blaue, Jeans und dunkle Turnschuhe. Er hat schwarze Haare und einen Zwei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

