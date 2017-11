POL-MS: Einbrecher flüchtet vor Bewohner - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Dienstag (14.11., 14:30 - 18:15 Uhr) brach ein Unbekannter am Gronewegskamp in ein Reihenhaus ein. Der Täter flüchtete vermutlich ohne Beute als die Bewohner heimkehrten. Der Eindringling öffnete zunächst gewaltsam das Gartentor und hebelte dann ein Fenster auf. Der Dieb dursuchte das Schlafzimmer nach Wertvollem. Ob er etwas erbeutet hat, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Luke Hollmann

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell