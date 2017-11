POL-MS: Falscher Sohn entlockt 62.000 Euro für vermeintliche Wohnungsfinanzierung

Münster (ots) - Ein Betrüger entlockte einem 81-jährigen Mann am Montagnachtmittag (13.11., 16 Uhr) 62.000 Euro für eine vermeintliche Wohnungsfinanzierung.

Der dreiste Täter gab sich als Sohn des 81-Jährigen aus. In circa 40 Anrufen innerhalb kürzester Zeit erklärte der vermeintliche Verwandte alle Details zu der Finanzierung. Der 81-jährige war überzeugt davon, dass es sich um seinen Sohn handelte und vertraute ihm. Der Anrufer machte ihn willenlos und setzte ihn unter Druck. Schließlich hob der Rentner das Geld von seiner Bank ab. Danach vereinbarten die Beiden, dass die Scheine in ein Paket mit der Aufschrift "wichtige Unterlagen" gelegt und dann einem Freund übergeben werden sollen. Der angebliche Freund klingelte an dem Haus an der Rjasanstraße und nahm die Beute entgegen. Der Abholer wird als circa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und südländisch beschrieben. Er trug einen Vollbart, eine dunkle Regenjacke und Hose.

Nach der Übergabe klingelte das Telefon erneut. Dieses Mal verlangte der Anrufer 102.000 Euro. Nun wurde der 81-Jährige skeptisch, erahnte die Masche und meldete den Vorfall der Polizei.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

