Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien Polizei-Challenge 2026 - Polizeiberuf hautnah - Ein Erlebnispraktikum ganz besonderer Art

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Villingen-Schwenningen/Göppingen (ots)

Die Polizei Baden-Württemberg veranstaltet vom 4. bis 6. August 2026 in Göppingen zum insgesamt achten Mal ein dreitägiges Erlebnispraktikum für insgesamt 99 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren.

In der ersten Woche der Sommerferien in Baden-Württemberg werden zum achten Mal 99 junge Menschen in Göppingen die Polizei-Challenge, ein Praktikum der besonderen Art, absolvieren. An allen drei Tagen erwartet die potenziellen Polizei-Azubis ein facettenreiches Programm, mit dem die Vielfalt eines spannenden und abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird. Nachdem die ersten vier Veranstaltungen in Böblingen durchgeführt wurden, findet das diesjährige Erlebnispraktikum nach der Corona bedingten dreijährigen Zwangspause zum vierten Mal in Folge nach der Premiere 2023 beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen statt.

Frau Landeskriminaldirektorin Sandra Zarges aus dem Landespolizeipräsidium im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa Baden-Württemberg richtet am Vormittag des zweiten Tages, Mittwoch, 6. August 2025, gegen 11:00 Uhr, ein Grußwort an die Teilnehmenden.

Am Nachmittag dieses Tages findet auch der eigentliche Wettbewerb, die Polizei Challenge, statt. An insgesamt neun Stationen erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vergleichswettkämpfe, die jeweils im Team zu absolvieren sind. Dies stellt sicherlich einen ganz besonderen Erlebnisfaktor dar. Teams messen sich aktiv in verschiedenen Teamwettkämpfen miteinander, sei es beim Lösen von Denksportaufgaben oder auch beim Überwinden von kleinen oder größeren Hindernissen. Hier werden sowohl "Köpfchen" als auch körperliche Fitness gefragt sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Polizei-Challenge 2026 werden wiederum in Zelten, ausgestattet mit Feldbetten, untergebracht. Bereits das sorgt für den passenden Rahmen der Challenge.

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg lädt die Medienvertreterinnen und Medienvertreter unabhängig von den genannten Punkten an allen drei Tagen zum Besuch der gesamten Veranstaltung nach Göppingen ein.

Für die Polizei-Challenge 2026 konnten sich Jugendliche bewerben, die Interesse am Polizeiberuf haben und die allgemeinen Bewerbungsvoraussetzungen - zumindest voraussichtlich - erfüllen. Da sich weit mehr Schülerinnen und Schüler beworben haben, als Teilnahmeplätze zur Verfügung stehen, wurden die zur Verfügung stehenden Plätze verlost.

Die Polizei Baden-Württemberg stellt in diesem Jahr, wie bereits im vergangenen Jahr, 1.200 Ausbildungs- und Studienplätze im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst (Bachelorstudium) zur Verfügung. Auch in den nächsten Jahren werden viele qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt. Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf bietet auch die Karriereseite der Polizei Baden-Württemberg unter www.karriere-polizei.bwl.de.

Für Rückfragen oder zur Vereinbarung von weiteren Terminen vor Ort steht Ihnen der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit,

- E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de, - Tel.: 07720/309-2300 oder - während der Veranstaltung unter der Rufnummer: 0162/2324870

gerne zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen wäre eine Voranmeldung wünschenswert.

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