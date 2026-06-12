Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Veranstaltung "50 Jahre Standort Lahr" beim Institutsbereich Ausbildung Lahr

Lahr (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

am Dienstag, 16. Juni 2026, findet um 14:00 Uhr in der Sporthalle des Institutsbereich Ausbildung Lahr eine Veranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Ausbildungsstandorts Lahr statt.

Anschrift:

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Lahr, Vogesenstraße 22, 77933 Lahr.

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Ein Vertreter des Landespolizeipräsidiums im Innenministerium, der Erste Bürgermeister der Stadt Lahr, Guido Schöneboom sowie der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg Matthias Zeiser werden ein Grußwort sprechen. Die Veranstaltung wird umrahmt von einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg.

Verschiedene Ausstellungen lassen die Historie des Standorts nochmals Revue passieren. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine interne Veranstaltung mit geladenen Ehrengästen.

Der Institutsbereich Ausbildung Lahr ist einer von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und dem Institut für Ausbildung und Training angegliedert.

Wir bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung Ihrer Teilnahme bis Dienstag, 16.06.2026, 10:00 Uhr an villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de.

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