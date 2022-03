Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Professor Dr. Harald Fiedler wurde an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Villingen-Schwenningen

Der in Bad Dürrheim wohnhafte Professor Dr. Harald Fiedler tritt nach 28 Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg mit Ablauf des Monats März 2022 in den wohlverdienten Ruhestand.

Der gebürtige Ulmer studierte zunächst Sozialpädagogik im zweiten Jahrgang "Sozialwesen" der 1974 neugegründeten Berufsakademie/Staatlichen Studienakademie Stuttgart, wo er 1979 als Diplom-Sozialpädagoge abschloss. Gleich im Anschluss folgte sein Psychologiestudium an der Universität Konstanz, welches er 1985 als Diplom-Psychologe beendete. Es folgten einige Jahre beruflicher Tätigkeit als Anstaltspsychologe, zunächst im Jugendstrafvollzug an der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, dann im Langstrafenvollzug an der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Im Jahr 1990 wurde Dr. Fiedler als erster Psychologe überhaupt bei der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg in Göppingen eingestellt. Als Leiter des Sachgebietes Psychologie war er dort vor allem für die fachliche Betreuung und Fortbildung der Psychologielehrenden an den seinerzeit vier Polizeischulen im Land verantwortlich. Er verfasste auch das erste Handbuch für den Psychologieunterricht an den baden-württembergischen Polizeischulen. Damals forschte er zur Lebenswelt jugendlicher Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten während der Ausbildung. Vier Jahre später, 1994, folgte er dem Ruf als Professor für Psychologie an die Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Neben der Hochschullehre forschte und publizierte er über menschliches Verhalten bei Unfällen und Katastrophen, insbesondere zu den Themen "Gaffer" und "Massenpanik" sowie zum Management von Großveranstaltungen und der Intervention bei Großschadensereignissen. Mehr als 25 Jahre hat Dr. Fiedler als Psychologe engagiert und äußerst fachkundig das Aufstiegsverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst beim Innenministerium Baden-Württemberg unterstützt und war langjähriges Mitglied der Fachkommission am Assessment-Center. Mit seiner Expertise hat er das Aufstiegsverfahren mitentwickelt und mitgeprägt. Seine hohe Fachkompetenz, ein großes Verantwortungsgefühl und eine besondere Einsatzbereitschaft haben ihn dabei immer ausgezeichnet.

"Vermissen werde ich den regelmäßigen Kontakt mit den jungen Leuten, den Studierenden aus ganz Baden-Württemberg. Vermissen werde ich sicher auch die außergewöhnlich gute und kollegiale Zusammenarbeit und Arbeitsatmosphäre in unserer Fachgruppe Psychologie, die Kolleginnen und Kollegen. Was meine Zukunftspläne betrifft, möchte ich mich wieder meinem lange Zeit vernachlässigten Hobby, der Malerei, widmen - sofern mir Garten und Haus Zeit dafür lassen", so Prof. Dr. Fiedler im Rahmen seiner Verabschiedung, die Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg im Rahmen einer kleinen Feierstunde vornahm.

