POL-HfPolBW: Leitender Kriminaldirektor Jochen Schröder wurde an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Mit Ablauf des Monats Februar tritt der Leitende Kriminaldirektor und langjährige Dekan der Kriminalwissenschaftlichen Fakultät in den wohlverdienten Ruhestand ein. Die Polizeikarriere des gebürtigen Heilbronners und somit waschechten Schwaben begann im Jahr 1980 nach dem Abitur als Kriminalanwärter beim Landeskriminalamt in Stuttgart. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung und einigen Jahren berufspraktischer Tätigkeit bei der Kriminalpolizei, schloss er bereits 1986 nach dem Studium die Staatsprüfung für den gehobenen Kriminaldienst ab. Danach war er beim Landeskriminalamt in Stuttgart als Ermittler im Bereich Staatsschutz und Organisierte Rauschgiftkriminalität tätig, bis er 1995 an der damaligen Polizei-Führungsakademie in Münster/Hiltrup, der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei, das Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst erfolgreich abschloss um sodann als frisch gebackener Kriminalrat bis 1999 als hauptamtlicher Dozent das Fach Kriminaltaktik zu lehren. Das war damals für Jochen Schröder die erste Lehrerfahrung an dem akademischen Bildungsträger der Polizei des Landes, der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, die ihm später so viele Jahre zur dienstlichen Heimat werden sollte. Es folgten mehrere herausragende Führungsfunktionen, so leitete er von 1999 bis 2002 die Kriminalpolizei im Landkreis Rottweil und von 2002 bis 2004 den Führungs- und Einsatzstab der damaligen Polizeidirektion Villingen-Schwenningen. Zum Start des Wintersemesters 2004 wurde er vom Innenministerium Baden-Württemberg wiederholt als Dozent an die Hochschule für Polizei berufen. Mehr als sieben Jahre übte er neben seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule auch die wichtige Funktion des Koordinators für das berufspraktische Studium und die Zusammenarbeit mit der polizeilichen Praxis aus. Im Jahr 2010 wurde er zum Stellvertretenden Leiter der Kriminalwissenschaftlichen Fakultät und 2015 zu deren Dekan bestellt. 2018 wurde er zum Leitenden Kriminaldirektor befördert und im Jahr 2020 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Schröders Lehr- und Forschungsschwerpunkte waren insbesondere die Themenbereiche Vernehmung und Glaubhaftigkeitsbeurteilung, Wiedererkennungsverfahren und Fallanalyse.

"Fast 42 Dienstjahre, davon mehr als die Hälfte, nämlich rund 22 Jahre an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen gehen nun zu Ende. Da schwingt schon ganz viel Wehmut mit. Aber alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit des Berufslebens und eine Zeit danach. Ich war mit Leib und Seele Kriminalist und leidenschaftlich gerne Dozent und Dekan. Aber ich freue mich jetzt auf den neuen Lebensabschnitt", so Leitender Kriminaldirektor Jochen Schröder bei seiner Verabschiedung, die Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg im Rahmen einer kleinen Feierstunde vornahm. Dieser würdigte die Lebensleistung Jochen Schröders, dankte ihm von Herzen für die dem Land treu geleisteten Dienste, sein großes Engagement für die Polizei-Hochschule und die stets harmonische Zusammenarbeit.

