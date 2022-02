Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Die Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" macht auf seiner Weltreise halt in Bruchsal Präventionsprojekt erweitert den Horizont

Die Wanderausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" hat im Bruchsaler Institutsbereich Ausbildung (IBA) der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) Halt gemacht. Für zwei Wochen konnten sich die Auszubildenden der Polizei sowie die Beschäftigten der benachbarten Bereitschafts- und Wasserschutzpolizeidirektion über die Weltreligionen und deren gemeinsame Werte, Normen und Maßstäbe informieren.

Landes- und Polizeirabbiner

Stellvertretend für alle Religionen, eröffnete der badische Landes- und Polizeirabbiner Moshe Flomenmann, im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 24. Januar 2022 die Ausstellung. Begrüßt von Polizeioberrätin Nicole Eschelbach, Leiterin des IBA Bruchsal und im Beisein des Leiters der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal, Herrn Ltd. Polizeidirektor Volker Weinstock, folgten über 100 digitale Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt den Informationen über die Arbeit des Polizeirabbiners und das heutige jüdische Leben, die Herr Flomenmann vertrauensvoll mit den Anwesenden teilte.

Mit der Enthüllung der Ausstellungstafel des Judentums eröffnete der Polizeirabbiner, gemeinsam mit Frau Eschelbach und Herrn Weinstock, im Anschluss schließlich auch offiziell die Ausstellung.

Seit 2001 auf Weltreise

Bereits über zwei Jahrzehnte befindet sich die Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos" der Stiftung Weltethos auf ihrer Weltreise: "Nächster Halt Bruchsal". Die 16 Tafeln erklärten nunmehr dem Bruchsaler Polizeinachwuchs die auf den Schweizer Theologen Hans Küng zurückgehende Weltethos-Idee. Dargestellt sind detaillierte Informationen über die acht Weltreligionen, erläutert im Konsens der Weltethos-Prinzipien Menschlichkeit, Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit. Die Symboliken der Religionen Chinas, die Lebensziele des Hinduismus oder prominente Mitglieder des Sikhismus sollen hier nur beispielhaft aufgeführt werden, um die Vielfältigkeit dieser Ausstellung unter Bezugnahme auf Religion und Humanismus, zu beschreiben.

ACHTUNG?! Das Präventionsprojekt gegen Extremismus wird koordiniert durch Konex, dem Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg. Im Rahmen dieses Projekts wird die Ausstellung der Stiftung Weltethos als einer von mehreren Bausteinen landesweit an mehreren Schulen angeboten. Aus diesem Projekt heraus wird diese Ausstellung aktuell als Wanderausstellung an den Ausbildungsstandorten der HfPolBW eingesetzt und jungen Beamtinnen und Beamten präsentiert. Die Ausstellung dient der Sensibilisierung darüber, dass sich die großen Weltreligionen im Kontext des Weltethos-Gedankens eben nicht gänzlich fremd sind, sondern identische positive Grundbotschaften vermitteln. Der Blick wird somit auf die verbindenden Elemente von Religionen gerichtet. Im Ergebnis soll einer der Kerngedanken des Präventionsprojekts allen Ausstellungsbesuchern vermittelt werden: "Hab Achtung und Respekt vor anderen".

Nähere Informationen zum Präventionsprojekt ACHTUNG?! finden Sie unter: https://achtung.polizei-bw.de Nähere Informationen zu Konex finden Sie unter: www.konex-bw.de

