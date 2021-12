Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Wanderausstellung "Weltreligionen- Weltfrieden - Weltethos".

Herrenberg (ots)

Vom 13. bis 17.12.2021 fand die Ausstellung "Weltreligionen- Weltfrieden - Weltethos" eine Woche lang Platz und Raum am Polizeiausbildungsstandort in Herrenberg. Im Rahmen einer Bildergalerie gab es für die jungen Beamtinnen und Beamte in Ausbildung einen Blick über den Tellerrand in Sachen Weltreligionen. Die Ausstellung ist Teil des Präventionsprojekts "ACHTUNG?!", welches im Wesentlichen zwei Kernbotschaften zum Ausdruck bringt:

- Achtung im Sinne von "Pass auf, wer dir was mit welchen Hintergedanken anbietet" und - Achtung im Sinne von "Hab Achtung und Respekt vor Anderen".

Die Ausstellung ist eines von mehreren Modulen und lädt ein, die faszinierende Welt der Religionen besser kennen zu lernen und die Bedeutung ihrer ethischen Botschaften in ihrer Relevanz gerade für unsere heutige Gesellschaft besser zu verstehen. Die Grundlage bildet dabei die Frage nach einem Wertekonsens, nach gemeinsamen Werten, Normen und Maßstäben, die uns über die Grenzen von Religionen und Kulturen miteinander verbinden. So nahm es auch ein Auszubildender wahr, welcher es als spannend empfand, sich mit den unterschiedlichen Religionen und der Idee des Weltethos auseinanderzusetzen. Insbesondere das Prinzip, nach dem jeder Mensch menschlich behandelt werden soll, hält er für den eigenen Berufsalltag als unheimlich wichtig. Gerade hier zeichnet sich eine Verknüpfung zwischen dem Ausstellungsthema und der Sensibilisierungskampagne der Polizei "Nicht bei uns!" ab. Mit der Auseinandersetzung der Darstellungen wurden interessante Diskussionen und Gespräche bei Institutsbereich Ausbildung Herrenberg der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg erwartet. Doch Corona verändert die ursprünglichen Pläne! Dialoge und der Meinungsaustausch zwischen Polizeirabbiner Shneur Trebnik und Beschäftigten - Auszubildende und Stammbelegschaft - mussten ausfallen. Dennoch wurde an der Ausstellung im Foyer festgehalten, um einen Diskurs auf kleinerer Ebene anstoßen und zum Nachdenken anzuregen!

Die kommissarische Leiterin des polizeilichen Ausbildungsstandortes Herrenberg, Polizeioberrätin Christiane Maisch, bedauert sehr, dass die Ausstellung nur in Distanz wahrgenommen werden kann. "Die Ausstellung regt dazu an, Gespräche und Diskussionen zu den Themen der Radikalisierung und Extremismus zu führen und den eigenen Standpunkt zu finden und auch zu vertreten. Deshalb haben wir die Zeit im Unterricht genutzt und den Diskurs geführt." Von den Schülerinnen und Schülern wurde unisono berichtet, dass das Erfassen der Weltreligionen auf einen Blick sehr einprägsam war. So berichtet eine Schülerin, sie sei nicht religiös, finde aber, dass jeder sich mit Religionen befassen sollte, um Menschen besser zu verstehen. Nach einer Woche der Möglichkeit, sich über die verschiedensten Religionen zu informieren, wanderte die Ausstellung zur Polizeischule nach Bruchsal, wo sie weiteren Auszubildenden als Grundlage für Diskussionen und Weiterbildung dient.

Haben wir Achtung vor Andersdenkenden und achten wir auf unsere eigenen Wertvorstellungen! https://praevention.polizei-bw.de/praevention/extremismus/

