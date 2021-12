Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: 16. Masterstudiengang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg spendet 600 EUR für das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe

Villingen-Schwenningen (ots)

Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg übergab im Auftrag des 16. Masterstudiengangs einen symbolischen Spendenscheck an Maria Noce, die Initiatorin und Projektleiterin zum Aufbau des Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen.

Normalerweise veranstaltet der Masterstudiengang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg traditionell in der Weihnachtszeit eine große Benefizveranstaltung und spendet den Erlös für einen caritativen Zweck oder eine soziale Einrichtung im Schwarzwald-Baar-Kreis. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte diese Benefizveranstaltung im vergangenen Jahr bedauerlicher Weise nicht durchgeführt werden. Getreu dem Motto "Tue Gutes und rede darüber", hat es sich der 16. Masterstudiengang aber dennoch nicht nehmen lassen, zum Abschluss seines ersten Studienjahres in Villingen-Schwenningen einen sozialen Fußabdruck in der Region zu hinterlassen. Kurzerhand spendeten die künftigen Polizei-Führungskräfte ihr eigenes Geld. Als Empfänger wählten sie das Projekt zum Aufbau des Kinder-und Jugendhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen aus.

Maria Noce sprach den Studierenden des 16 Masterstudienganges einen herzlichen Dank für ihre Spende aus. "Mit unserem Herzensprojekt Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe wollen wir einen Ort schaffen, an dem Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind oder Jugendliche zur Ruhe kommen können. Einen Ort voller Liebe, Zuversicht und Erholungsmöglichkeiten. Einen Ort, an dem Geschwisterkinder endlich einmal ihre Eltern für sich haben und Eltern wieder als Paare Zeit miteinander verbringen können. Einen Ort, den Familien mehrmals im Jahr besuchen können und an dem sie erfahren - sie sind nicht alleine!", so Maria Noce im Rahmen der Scheckübergabe.

