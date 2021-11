Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg bietet viel Information zum Polizeiberuf beim virtuellen Studieninformationstag am 17. November 2021

Villingen-Schwenningen (ots)

Der landesweite Studieninformationstag findet traditionell am Buß- und Bettag statt, in diesem Jahr somit am Mittwoch 17. November. Die überwiegende Mehrzahl an Hochschulen des Landes Baden-Württemberg informieren im Rahmen des Studieninformationstages über die Studieninhalte, Studienfächer, Studienfinanzierungsmöglichkeiten, Bewerbung und Zulassung an ihrer Hochschule. Auch in diesem Jahr können die Veranstaltungen vielerorts Corona bedingt nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Daher werden viele Veranstaltungen wiederum in alternativen Formaten ohne Präsenz vor Ort an den Hochschulen vorbereitet.

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg wird an diesem Tag mit einem virtuellen Format beim Studieninformationstag vertreten sein. Geplant sind zwei thematisch inhaltsähnliche Blöcke von jeweils zwei Stunden, die sowohl in Instagram LIVE auf dem Account @polizeiderberuf_bw.de und in Facebook LIVE auf dem Account @PolizeiDerBeruf übertragen werden. Diese zwei Blöcke starten um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr.

Vorgestellt werden der Hochschul-Campus und das Bachelorstudium unter Einbeziehung von aktuell Studierenden. Außerdem werden Dozierende kurze Vorlesungseinheiten aus den Fachgebieten Kriminaltechnik, Strafrecht, Psychologie und Führungswissenschaften halten. Auch praktische Vorlesungseinheiten aus den Bereichen Einsatztraining und Sport werden von Dozierenden und Studierenden präsentiert.

Während der ganzen Veranstaltung haben Berufsinteressierte in Echtzeit die Möglichkeit Fragen rund um das Polizeistudium zu stellen. Die Einstellungsberatung der Polizei Baden-Württemberg und aktuell Studierende stehen beim Q & A Rede und Antwort.

Informationen zum virtuellen Studieninformationstag an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sind im Internet unter den drei folgenden Links zu finden: https://www.polizei-der-beruf.de/2020/01/01/studieninfotag/ https://www.hfpol-bw.de/index.php/9-aktuelles/445-ins-ta-gram-live-po-li-zei-der-be-ruf-bw https://www.studieninformationstag.de

Schülerinnen und Schüler die sich für das Berufsfeld Polizei interessieren, aber auch Eltern, die sich über den Polizeiberuf informieren möchten sind herzlich eingeladen LIVE auf Instagram oder Facebook dabei zu sein und einen spannungsgeladenen Studieninformationstag ganz besonderer Art zu erleben.

