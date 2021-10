Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Mitgliederversammlung von PRO Hochschule für Polizei e. V. wählt neuen Vorstand

Nach beinahe zweijähriger, Corona bedingter Zwangspause, fand jüngst unter Einhaltung der 3G-Regeln die Mitgliederversammlung des Fördervereins PRO Hochschule für Polizei e.V. in Villingen-Schwenningen statt. Nach einem umfassenden Tätigkeitsbericht des Vereinsvorstands und einem interessanten Bericht der Hoch-schulleitung über die aktuellen Herausforderungen des polizeilichen Bildungsträgers, wurde eine umfangreiche Jahresrechnung vorgestellt. Die Rechnungsprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und der Vorstand konnte einstimmig entlastet werden. Bei den anschließenden Wahlen zum Vorstand ergaben sich viele Veränderungen. Dr. Marcel Klinge aus Villingen-Schwenningen wurde erneut zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Thomas Gässler aus Königsfeld, der bereits seit 2012 dem Vereinsvorstand angehört, wurde ebenfalls für zwei weitere Jahre im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigt. Auch der langjährige Schatzmeister des Vereins, Sebastian Tanski wurde im Amt bestätigt, ebenso die Vertreterin der Dozierenden, Frau Prof. Dr. Ursu-la-Isabel von der Grün. Frank Faras, Pressereferent der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, wurde als Schriftführer neu in den Vorstand gewählt. Er löst Günter Hones ab, der nach fünf Jahren aus dem Vorstand ausscheidet. Gleich alle drei Beisitzenden wurden aus dem Vorstand verabschiedet: Das "Vereinsurgestein" Wolfgang Mallach gehörte dem Vorstand insgesamt 16 Jahre an. Wolfgang Schimpeler, der frühere Prorektor der Hoch-schule, stellte sich nach fünfjähriger Tätigkeit nicht mehr für ein Amt zur Verfügung und Prof. Dr. Johannes De-ger wollte seine Aufgaben gerne in jüngere Hände legen. Marcel Klinge bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern sehr herzlich für die hervorragende und engagierte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Es wurden drei neue Beisitzende in den Vorstand gewählt, Sibylle Strohmeier, Lisa Karrais und Nadine Schre-ckenfuchs, allesamt Mitarbeiterinnen der Hochschule. Der Vorstand freute sich nicht nur über die damit deutli-che Verjüngung, sondern auch über die Steigerung des Frauenanteils im Vorstand. Es gibt übrigens auch Vorstandsmitglieder bei PRO Hochschule für Polizei e.V., die nicht gewählt werden, son-dern kraft ihres Hauptamtes im Vorstand vertreten sind: Präsident Martin Schatz, Prorektorin Prof. Dr. Judith Hauer, Verwaltungsdirektor Thomas Gegg sowie die AStA-Sprecher der Studienjahrgänge Für das Jahr 2022 sind mehrere größere Projekte geplant, bei denen der Förderverein die Hochschule für Polizei nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig unterstützt. Wir berichten zu gegebener Zeit.

