POL-HfPolBW: Leiterin des Instituts für Ausbildung in Lahr in den Ruhestand verabschiedet

Villingen-Schwenningen/Lahr

Die Leiterin des Institutsbereichs Ausbildung Lahr, Kriminaldirektorin Christina Tränkle, wurde am 22. April 2021 durch den Präsidenten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg Martin Schatz in den Ruhestand verabschiedet.

Kriminaldirektorin Christina Tränkle wurde am 1. Oktober 1993 in den Dienst der Polizei des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Sie gehörte damit zum ersten Jahrgang des damals neu geschaffenen Direkteinstiegs in den gehobenen Polizeivollzugsdienst als Polizeikommissaranwärterinnen bzw. Polizeikommissaranwärter. Der neue Weg in die Polizei, der damals eine sensationelle Neuerung war, ist heute fester Bestandteil bei der Polizei Baden-Württemberg. Christina Tränkle war als Leiterin des Ausbildungsstandorts Lahr zuletzt sogar für etwa 200 dieser Direkteinsteigerinnen und Direkteinsteiger in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zuständig, denn dem eigentlichen Bachelorstudium geht eine neunmonatige vorakademische Grundausbildung voraus, die an den fünf Ausbildungsstandorten der Polizei Baden-Württemberg und damit auch in Lahr durchgeführt wird.

Nach ihrer Ausbildung folgten für Christina Tränkle Stationen im Streifendienst und bei der Kriminalpolizei in der Landeshauptstadt Stuttgart. Zu Beginn der 2000er-Jahre stieg sie auf in den höheren Polizeivollzugsdienst. In ihrer ersten Funktion im höheren Dienst bekleidete sie das Amt der stellvertretenden Leiterin der damaligen Außenstelle der Akademie der Polizei in Wertheim. Anschließend war sie knapp neun Jahre Leiterin des Polizeireviers Filderstadt, ehe sie die Leitung des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Freiburg übernahm. Es folgte ein weiterer Wechsel als Leiterin der Führungsgruppe der Verkehrspolizei in Freiburg und Abwesenheitsvertreterin des Leiters der Verkehrspolizeidirektion. Am 1. Juli 2018 wurde sie zur Hochschule für Polizei Baden-Württemberg versetzt, war seither Leiterin des Instituts für Ausbildung in Lahr und hatte die Verantwortung für rund 850 Auszubildende und 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Ihre menschliche Art und die Gabe Sorgen und Nöte anderer Menschen zu erkennen wird uns ebenso fehlen, wie Ihre fachliche Kompetenz" sagte Präsident Martin Schatz, bei der Verabschiedungsfeier, die Corona bedingt im engsten Führungskreis vorgenommen wurde.

