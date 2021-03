Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Leiter des Institutsbereich Ausbildung Herrenberg der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Kriminaldirektor Alexander Dürr verabschiedet

Herrenberg (ots)

Der erste Leiter des neuen Institutsbereich Ausbildung in Herrenberg, Kriminaldirektor Alexander Dürr hat die Einrichtung verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Er konnte aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider lediglich im kleinen internen Rahmen verabschiedet werden.

Als Projektverantwortlicher für den Aufbau des Standorts in Herrenberg hatte sich Alexander Dürr verdient gemacht und bedeutende Weichen für den Standort stellen können. Bevor das Land Baden-Württemberg den neuen Standort für die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg erworben hatte, gehörte er zu IBM. Um das Gelände polizei- und hochschultauglich zu machen, musste dieser erst saniert und umgebaut werden. Deshalb begann der Betrieb des Ausbildungsstandortes im September 2018 übergangsweise auf dem Hochschulcampus in Böblingen. Seit Juli 2020 konnte der aktuelle Standort in Herrenberg bezogen und seiner neuen Bestimmung übergeben werden. Auch eine eigene Bushaltestelle der VVS konnte eingeweiht werden. Alexander Dürr war es immer ein wichtiges Anliegen einen guten Kontakt zur Stadt Herrenberg zu pflegen, was in einigen gemeinsamen Terminen mit dem Gemeinderat und dem Oberbürgermeister zum Ausdruck kam.

Alexander Dürr geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er ist seit Anfang März 2021 zum Leiter der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion und zeitgleich zum stellvertretenden Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ravensburg ernannt worden. Somit ist er stellvertretender Leiter aller Schutzpolizisten beim Polizeipräsidium Ravensburg, wo er auch wohnhaft ist.

Die Nachbesetzung der Leitungsstelle in Herrenberg ist bislang noch nicht abschließend geregelt. Übergangsweise übernimmt seine bisherige Stellvertreterin Polizeioberrätin Christiane Maisch die Leitung des Standorts.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell