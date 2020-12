Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Leitender Polizeidirektor Claus Ernst an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Nach mehr als 42 Dienstjahren tritt der Leitende Polizeidirektor Claus Ernst zum 1. Dezember 2020 seinen wohlverdienten Ruhestand an. Für den aus Appenweier im Ortenaukreis wohnhaften Claus Ernst begann die Polizeilaufbahn 1978 mit der Einstellung bei der Bereitschaftspolizei. Nach seinen Schilderungen war es für ihn damals eine Verlegenheitslösung, weil er keinen Studienplatz bekam. Claus Ernst hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt und dann eine steile Karriere hingelegt: eingestiegen mit der Berufsausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst hat er sich konsequent weitergebildet und weiterentwickelt, ist bis in den höheren Polizeivollzugsdienst aufgestiegen. Nach seiner Ausbildung war er drei Jahre beim Polizeirevier Emmendingen im Streifendienst tätig, dann erhielt er die Zulassung zum Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wurde er als Dienstgruppenleiter beim damaligen Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Freiburg eingesetzt. Bereits zu Beginn der 1990-er Jahre absolvierte er erfolgreich die Vorauswahl für die Zulassung zum höheren Polizeivollzugsdienst, ehe er von 1993 bis 1995 das Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst an der damaligen Polizei-Führungsakademie in Münster/Hiltrup, der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei absolvierte. Nach erfolgreichem Abschluss war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Polizeidirektion Freiburg tätig, bis er schließlich 1999 als Dozent für das Führungstraining an die Akademie der Polizei in Freiburg ging. 2004 wechselte er an die Landespolizeidirektion Freiburg, wo ihm die Leitung des Referats Einsatz übertragen wurde. Im Jahr 2007 ging er wieder zurück an die Akademie der Polizei in Freiburg und übernahm dort die Leitung des ihm bereits vertrauten Fachbereichs Führungstraining. Nach der großen Polizeistrukturreform in Baden-Württemberg wurde ihm 2014 die Funktion des Leiters des Instituts für Management und Personalgewinnung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg übertragen, die er bis zu seiner Pensionierung innehatte. Dort verantwortete er die Themen Führungsfortbildung, Management, Psychosoziales Gesundheitsmanagement und Personalgewinnung einschließlich der größten Einstellungsoffensive der Polizei des Landes, welche derzeit immer noch läuft. Diese Themenbereiche lagen Claus Ernst besonders am Herzen, weil es hier viel Neues zu entwickeln und voranzutreiben gab. Präsident Martin Schatz bedankte sich im Namen der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und der Polizei des Landes im Rahmen seiner Verabschiedung bei Claus Ernst für seine Jahrzehnte währende, engagierte Arbeit. Auch ganz persönlich dankte Präsident Schatz Claus Ernst für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, welche vor allem durch seine kollegiale, freundliche und besonnene Art geprägt war. Wenn man Claus Ernst am Ende seines Berufslebens nach seinem persönlichen Fazit fragt, bekommt man eine eindeutige Antwort: obwohl der Polizeiberuf während seiner Schulzeit nie ein Thema für ihn gewesen sei, habe er die Entscheidung, diesen Beruf einzuschlagen zu keiner Zeit bereut. Nach seiner Einschätzung gebe es keinen Beruf, der so vielfältig ist und einem Menschen so unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten biete, wie man es sich zu Beginn seiner Karriere niemals vorstellen könne. Er könne jeden jungen Menschen nur dazu ermuntern, sich mit dem Berufsbild Polizei intensiv auseinander zu setzen. Claus Ernst freut sich, künftig mehr Zeit für seine Familie und seine Freizeitgestaltung zu haben. Er ist leidenschaftlicher Skifahrer, fährt viel Mountain-Bike und auch sein großer Garten wartet mit einiger Arbeit auf ihn. Darüber hinaus wird er sich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe Appenweier einbringen. Informationen über den Polizeiberuf gibt es im Internet unter www.polizei-der-beruf.de

