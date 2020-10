Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Professor Werner Walser an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Tübingen / Villingen-Schwenningen - Werner Walser war 25 Jahre lang Professor an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Zum Ende des Sommersemesters trat er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Professor Walser wurde im März 1995, nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen, zum Professor für Informatik in der sozialwissenschaftlichen Fakultät ernannt. Bis zu seiner Bestellung zum Dekan der sozialwissenschaftlichen Fakultät im Jahr 2008 war er an mehreren fachübergreifenden Forschungsprojekten beteiligt. Die Funktion als Dekan übte er bis Mai 2019 aus. Als lebensältester Dekan nahm er darüber hinaus während einer längeren Stellenvakanz zusätzlich die Funktion des Prorektors der Hochschule für Polizei war. Von Beginn an hat er sich aktiv um die Neugestaltung des Faches Informatik an der Hochschule für Polizei gekümmert und die Neuorientierung des Faches hin zum Thema Digitale Spuren und Cybercrime betrieben. Auch außerhalb der Hochschule hat er sich stets aktiv in der Landespolizei eingebracht. So zählt Professor Walser zu den Mitbegründern von Polizei-Online, einem sehr wichtigen Informationssystem innerhalb der Polizei des Landes Baden-Württemberg, an dem er lange Zeit aktiv mitgearbeitet hat. Im Sommersemester 2015 führte er ein Forschungssemester durch, um Möglichkeiten zu einer Spezialisierung im Bachelor-Studiengang für den Bereich Cybercrime und Digitale Spuren zu untersuchen. Im Rahmen der jüngsten Studienreform wurde in der Folge die Hochschule für Polizei vom Innenministerium Baden-Württemberg beauftragt, ein Projekt für einen Studienzug Kriminalpolizei IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen ins Leben zu rufen. Mit der Leitung dieser Projektgruppe wurde Professor Walser beauftragt. Die Projektgruppe hat ihre Arbeiten erfolgreich abgeschlossen, der Studienzug befindet sich aktuell in der Akkreditierungsphase. Der erste Durchlauf ist im Wintersemester 2020/2021 geplant. Eine Woche vor seiner Pensionierung standen die Anmeldezahlen für diesen Studienzug fest. Das Interesse bei den Studierenden für den Studienzug war weitaus größer, als dies zunächst erwartet worden ist. "Ich war gerne an der Hochschule für Polizei. Die Kooperation mit den Studierenden war immer wieder erfrischend. Die Themen der polizeilichen Informatik sind gesellschaftlich hoch relevant. Das Erarbeiten von Lösungen für einige Problematiken im Rahmen von Forschungsprojekten war stets eine spannende Herausforderung für mich", resümierte Professor Walser bei seiner Verabschiedung. Der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Martin Schatz, bedankte sich beim künftigen Pensionär für seine jahrelange Lehrtätigkeit und das überdurchschnittliche Engagement um die Belange der Hochschule. Er wünschte ihm einen gesunden und erfüllten Ruhestand. Professor Walser wird für den neuen Studienzug Kriminalpolizei IT-Ermittlungen/IT-Auswertungen auch über seinen Ruhestand hinaus weiterhin mit seinem Expertenwissen zur Verfügung stehen.

