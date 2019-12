Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Ein großer Tag für den Campus Minimus Die Kindertagesstätte auf dem Campus der Polizeihochschule wird erweitert

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

"Heute ist ein guter Tag für die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg" sagte ein sichtlich erfreuter Präsident Martin Schatz am Abend nach der entscheidenden Gemeinderatssitzung. Kurz zuvor hatte der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen dem Neu- und Umbau der Kindertagesstätte auf dem Hochschulgelände zugestimmt. Bei der öffentlichen Sitzung waren mehrere hochrangige Angehörige der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg anwesend. Damit zeigten sie auch die Wichtigkeit dieser Entscheidung für die Polizeihochschule. Die Freude über die positive Entscheidung war bei allen sehr groß.

Nicht nur bei diesem Projekt arbeiten die Hochschule und die Stadt Villingen-Schwenningen sehr eng zusammen. Das gute und partnerschaftliche Verhältnis zeigte sich bereits in vielerlei Projekten. Darunter fallen unter anderem die Begrüßung der Studierenden in der Neckarhalle, der Bau von Wohnungen für Studierende und die Unterstützung bei Prüfungen in den Deutenberghallen. "Die Hochschule ist sehr dankbar, hier immer wieder auf die breite Unterstützung der Stadt bauen zu können", so Präsident Martin Schatz.

Im aktuellen Fall investiert die Stadt Villingen-Schwenningen 3,9 Millionen Euro für den Neu- und Umbau der KiTa. Im Gegenzug stellen Land und Hochschule das bestehende Gebäude, in dem die bisherige Kindertagesstätte untergebracht ist, einen weiteren Lehrsaal und das Grundstück für den Neubau zur Verfügung.

Der Ausbau der KiTa ist auch ein wesentlicher Teil der Vereinbarung zwischen Polizei und der Stadt zur Sicherung des polizeilichen Hochschulstandorts in Villingen-Schwenningen.

Durch die Erweiterung wird die Gruppenanzahl von zwei auf vier Gruppen verdoppelt. Dabei sollen die neuen beiden Gruppen vor allem aus Plätzen für Kleinkinder bestehen.

Das Bestandsgebäude der Kindertagesstätte wird auf den modernsten Standard saniert. Der Neubau ist in Holzbauweise auf der Westseite geplant und der Baubeginn auf das Frühjahr 2020 anberaumt. Fertigstellung und Einzug sind bereits im Herbst 2021 geplant. Die modulare Holzbauweise wird im Übrigen bereits beim Erweiterungsbau eines neuen Büro- und Lehrsaalgebäudes auf dem Campus verwendet, welcher im Zuge der Einstellungsoffensive derzeit errichtet wird.

Durch die größte Einstellungsoffensive, in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg, werden immer mehr Studierende am Hochschulcampus erwartet. Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg hat aktuell ca. 1400 Studierende, diese bereits hohe Anzahl von Studierenden wird bis zum Sommersemester 2021 auf ca. 1800 ansteigen. Mit einher geht auch der erhöhte Bedarf an Plätzen zur Kinderbetreuung für Beschäftigte und Studierende.

Auch die Stadt Villingen-Schwenningen hat höhere Bedarfe an Plätzen für die Kinderbetreuung. Somit ergibt sich für beide Seiten ein positiver Effekt, denn die Plätze in der Kindertagesstätte können nicht nur von Studierenden und Angestellten der Polizeihochschule, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Villingen-Schwenningen in Anspruch genommen werden.

Die Polizei Baden-Württemberg legt großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wurde hier auditiert und mehrfach zertifiziert. Die Kindertagesstätte auf dem Hochschulcampus spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Rückfragen bitte an:

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

E-Mail: Dirk.Schmelzer@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell