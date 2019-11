POL-HfPolBW: Ehrensenator der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Klaus Haubner feiert 80. Geburtstag

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Ehrensenator der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Klaus Haubner feiert 80. Geburtstag

Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen - Klaus Haubner, Ehrensenator der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, durfte dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiern. Der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Martin Schatz, ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar seine persönlichen Glückwünsche zu diesem besonderen Ehrentag zu überbringen. Klaus Haubner war im Jahr 1983 eines der Gründungsmitglieder des Fördervereins der Hochschule für Polizei. Fortan engagierte er sich auf vielfältige Weise mit Herz und Tatkraft mehr als 25 Jahre im Vorstand des Fördervereins, zuletzt als Vereinsvorsitzender, für die Belange der Polizeihochschule. Trotz seiner damals äußerst anspruchsvollen beruflichen Verpflichtungen als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Villingen-Schwenningen und seiner dadurch begrenzten zeitlichen Möglichkeiten, hatte er stets ein offenes Ohr für die Interessen und Anforderungen der Polizeihochschule. Ein besonders großes Anliegen war ihm immer die feste Verankerung der Polizeihochschule im sozialen und kulturellen Leben der Doppelstadt Villingen-Schwenningen und der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dieses Ziel hat Klaus Haubner nicht nur verfolgt, sondern über die Jahrzehnte seines Wirkens auch erreicht. An der Entwicklung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg hat er deshalb einen maßgeblichen Anteil geleistet. In Anerkennung seiner Leistungen wurde ihm im Jahr 2004 feierlich die Ehrensenatorenwürde durch den Senat der Hochschule für Polizei verliehen. Präsident Martin Schatz bedankte sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde anlässlich seines runden Geburtstages bei Klaus Haubner für sein jahrzehntelanges, freundschaftliches Engagement für die Polizeihochschule und wünschte dem Jubilar ein Höchstmaß an Gesundheit und Zufriedenheit für seine weiteren Lebensjahre.

