Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: 20 Jahre Deutsch Französisches Sprachzentrum

Einladung an die Medienvertretungen

Villingen-Schwenningen/Lahr (ots)

Was einst mit einer Absichtserklärung begann, ist mittlerweile fester Bestandteil in der Organisation der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und feiert in diesem Jahr bereits das 20-jährige Bestehen: die Partnerschaft auf dem Gebiet der Sprachschulung zwischen der Gendarmerie Nationale und der Polizei des Landes Baden-Württemberg.

Dieses besondere Ereignis soll am Donnerstag, 14. November 2019, um 10:00 Uhr, im Institut für Ausbildung und Training - Institutsbereich Ausbildung Lahr, Vogesenstraße 22, 77933 Lahr, in einer kleinen Feierstunde gewürdigt werden.

Hierzu laden wir die Vertretungen der Medien herzlich ein.

Aus organisatorischen Gründen wären wir Ihnen bei einer geplanten Teilnahme über eine Zusage an den Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit sehr dankbar.

Rückfragen bitte an:



Frank Faras

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Telefon: 07720 309-2300

E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

