Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg lädt zum Studium generale "DAS ANDERE LEBEN - eine Demokratiekampagne" ein

Ein Dokument

Villingen-Schwenningen (ots)

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, am Montag, 21. Oktober 2019, 18:00 Uhr an einem besonderen Studium generale in Form einer Lesung mit musikalischer Begleitung teilzunehmen. Die Lesung (mit Einführung und abschließender Aufbereitung)durch den bekannten Schauspieler Thomas Darchinger ist lebendiger Geschichtsunterricht und soll einen elementaren Beitrag zur Bildung von Jugendlichen und jungen Menschen leisten, besonders im Hinblick auf die Wertschätzung, den Erhalt und die Weiterentwicklung unserer freiheitlichen Demokratie. Bereits über 60 000 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Realschulen und Berufsfachschulen wurden von der Geschichte des jungen Solly Ganor berührt, welcher - als Teenager im Konzentrationslager inhaftiert - die Grauen des Holocaust aus dem Blickwinkel eines Jugendlichen schildert. Durch die Verbindung mit der auf das Geschehen exakt abgestimmten Musik von Wolfgang Lackerschmid am Vibraphon wird das gesprochene Wort noch intensiver erlebbar. Das Studium generale ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitergehende Informationen erhalten Sie auf der Website der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg unter www.hfpol-bw.de

