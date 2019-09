Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Ein besonderer Tag bei der Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen/Biberach a. d. Riß (ots)

In zwei Tagen ist es endlich so weit. Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg präsentiert eine in dieser Form noch nie dagewesene Veranstaltung. Alle Berufsinteressierte, Verwandte und Bekannte sind zum ersten "Tag der Ausbildung" in Biberach an der Riß herzlich eingeladen! Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Vielfalt des Polizeiberufs. Nach derzeitigen Prognosen scheint sich auch Petrus als Freund und Helfer dieser Veranstaltung zu zeigen und hat jetzt schon einige Sonnenstunden am Samstag angekündigt. Derweil gehen die Veranstaltungsvorbereitungen bei der Polizei Baden-Württemberg in den Endspurt: Verschiedene Stationen werden aufgebaut, damit Berufsinteressierte in unterschiedliche Unterrichtseinheiten reinschnuppern können. Weiter stehen auf dem Programm, selbst an einem "Tatort" Spuren sichern oder zum ersten Mal eine "Verkehrskontrolle" durchführen zu können. Außerdem stellen sich die unterschiedlichsten Spezialisten mit Polizeidrohnen, Personenspürhunden, Reiterstaffel oder auch Wasserwerfer vor und zeigen an diesem Tag den Besuchern auch, wie ihre Trainings und Einsätze aussehen können. Und nicht zu vergessen: der Polizeihubschrauber, der bei gutem Flugwetter am selben Tag noch einen Besucher mit auf einen Rundflug nimmt! Im Übrigen können Berufsinteressierte vom kostenlosen Shuttle ab den Polizeipräsidien Reutlingen, Konstanz und Ulm profitieren! Jetzt noch schnell zur Busfahrt anmelden unter www.polizei-der-beruf.de/2019/07/15/tag-der-ausbildung/. Bei eigener Anfahrt ist keine Voranmeldung für die Veranstaltung erforderlich. Die Polizei Baden-Württemberg freut sich über zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher.

