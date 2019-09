Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Internationales Kriminaltechnik-Seminar an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

Villingen-Schwenningen: In der vergangenen Woche trafen sich rund 150 Kriminaltechnikerinnen und -techniker aus nahezu allen deutschen Bundesländern und dem benachbarten europäischen Ausland an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg zum viertägigen Internationalen Kriminaltechnik-Seminar (IKS). Die renommierte Fachtagung wird bereits im 28. Jahr in Folge unter der Leitung der Fachgruppe Kriminaltechnik organisiert und durchgeführt. Bei der Begrüßung der Teilnehmenden hob Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, die Bedeutung der kollegialen Vernetzung und des fachlichen Austausches mit diesem Seminar als Plattform besonders hervor. Das Programm bot auch in diesem Jahr wieder eine Vielfalt an Fachthemen rund um die Kriminaltechnik. Neben interessanten Fällen aus der Praxis wurden aktuelle Forschungsergebnisse sowie neue Entwicklungen und Methoden vorgestellt. Erstmals in der Geschichte des IKS war auch ein hochrangiger Kriminaltechniker aus Süditalien eingeladen worden, der am Beispiel eines Kapitalverbrechens beeindruckend die Tatrekonstruktion und Vorgehensweisen der italienischen Kollegen erläuterte. So zeigte sich Kriminaldirektor Frank Huber, Leiter der Fachgruppe Kriminaltechnik, bei der Verabschiedung der Teilnehmenden äußerst zufrieden über den Verlauf des Seminars und bedankte sich für die regen und tiefgreifenden Diskussionen unter den Spezialisten im Rahmen der Vorträge. Nach dem diesjährigen Seminar kann wieder einmal festgehalten werden, dass das IKS in der Welt der Kriminaltechnikerinnen und -techniker nicht mehr wegzudenken ist.

