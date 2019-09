Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: #PolizeiDerBeruf hautnah erleben!

Ein Dokument

Villingen-Schwenningen/Biberach an der Riß (ots)

Noch nie zuvor konnten Berufsinteressierte der Polizei Baden-Württemberg so nah sein und die polizeiliche Ausbildung in dieser Form erleben.

Am Samstag, 28.09.2019, veranstaltet die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg erstmalig den "Tag der Ausbildung" in Biberach an der Riß. Eine in dieser Form noch nie dagewesene Veranstaltung, die weit über eine reine Ausbildungsmesse hinausgeht.

Mit unterschiedlichen Programmpunkten, die die Theorie und Praxis der polizeilichen Ausbildung aufzeigen, sollen Berufsinteressierte an dieser Veranstaltung ihrem Traumberuf so nah sein, wie nie zuvor. Egal ob Mittendrin beim situativen Handlungstraining, beim Spurensichern an einem Tatort, bei einer Vorführung der Polizeihundeführerstaffel oder auch im Austausch mit anderen Polizeianwärtern: An diesem Tag wird #PolizeiDerBeruf hautnah erlebt! Und wer möchte, kann sogar in eine Polizeiuniform schlüpfen und davon ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen.

Als besonderes Highlight wird zudem ein Flug mit dem Polizeihubschrauber verlost, sodass der Gewinner gleich im Anschluss an die Verlosung zum Rundflug mit der Polizeihubschrauberstaffel startet!

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg freut sich auf zahlreiche Besucher aus dem ganzen Ländle, die von 10 Uhr bis 16 Uhr bei dieser Premiere mit dabei sind. Die gesamte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Damit können sich auch Eltern, Angehörige oder Bekannte potentieller Bewerber von einem Beruf mit Zukunft hautnah überzeugen.

Speziell für Berufsinteressierte besteht außerdem die Möglichkeit, unter Anmeldung kostenlos mit dem Busshuttle ab den Polizeipräsidien Reutlingen, Ulm und Konstanz anzureisen. Alle Informationen zur Anmeldung und den genauen Abfahrtsorten/ -zeiten finden Berufsinteressierte unter www.polizei-der-beruf.de. Außerdem finden Sie alle weiteren Informationen rund um den "Tag der Ausbildung" auch auf Facebook @PolizeiDerBeruf und Instagram @polizeiderberuf_bw.

Rückfragen bitte an:



Frank Faras

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Telefon: 07720 309-2300

E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.pgeo.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell