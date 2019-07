Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Weitere Herausforderungen können bewältigt werden /

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

/ Dank der hervorragend funktionierenden Kooperation mit der Stadt Villingen-Schwenningen kann an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg eine Kollision der Prüfungstermine mit den Baumaßnahmen auf dem Campus verhindert werden. /

Auf dem Campus der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in der Sturmbühlstraße in Villingen-Schwenningen sind seit einiger Zeit die Baumaßnahmen, die im Zuge steigender Studierendenzahlen notwendig wurden, in vollem Gange. Bis zum Sommersemester 2020 werden im Rahmen der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg über 1.800 Studierende zeitgleich auf dem Campus Villingen-Schwenningen erwartet. Bereits heute sind rund 1.150 Studierende auf dem Campus Villingen-Schwenningen anzutreffen. Für knapp 620 von Ihnen stehen nun die Prüfungen bevor. Aufgrund der umfassenden Baumaßnahmen auf dem Campus ist zu erwarten, dass sich diese negativ auf die Prüfungen auswirken bzw. den Prüfungsbetrieb behindern könnten, z. B. durch den entstehenden Lärm. Um im Gegenzug auch keine Bauverzögerungen durch das Stilllegen der Baumaßnahmen im Prüfungszeitraum zu verursachen, hatte die Polizeihochschule daher nach Alternativen gesucht. In der näheren Umgebung sind aber Räumlichkeiten, die eine Kapazität für knapp 620 Prüflinge bieten, sehr begrenzt. Zudem hat der zeitliche Rahmen der Prüfungen das Angebot weiter eingeschränkt. Die Stadt Villingen-Schwenningen zeigte sich einmal mehr als verlässlicher Partner bei der Bewältigung der Herausforderungen im Rahmen der Einstellungsoffensive der Polizei. Durch das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport wurden der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg die beiden großen Deutenbergsporthallen angeboten. Diese stehen aufgrund der Sommerferien zur Verfügung, die ursprünglich geplanten Reinigungsarbeiten wurden kurzerhand um eine Woche nach hinten verschoben. Rund um die Hallen sind ausreichend Parkplätze verfügbar und für die Studierenden sind die Deutenbergsporthallen gut erreichbar. Die Hochschule für Polizei muss lediglich das eigene Mobiliar, das für die Prüfungen verwendet wird, zum Deutenberg bringen. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizeihochschule war zudem dadurch möglich, da es in weiteren Bereichen ein Entgegenkommen gab. Auch mit den Sportvereinen konnte durch die Stadt Villingen-Schwenningen eine Lösung gefunden werden. "Dies ist für mich ein weiteres Zeichen der guten und unkomplizierten Zusammenarbeit mit der Stadt Villingen-Schwenningen und zeigt die besondere Wertschätzung für die Hochschulen in der Doppelstadt." zeigte sich Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, erfreut über die gefundene Lösung. Nun liegt es an den Prüflingen, ihre eigene Herausforderung - schreiben und bestehen der Prüfungen - zu bewältigen.

Rückfragen bitte an:



Frank Faras

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Telefon: 07720 309-2300

E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell