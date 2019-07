Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung zum gemeinsamen Pressetermin der Stadt Villingen-Schwenningen und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Erteilung der Baufreigabe für weitere anstehende Baumaßnahmen

Villingen-Schwenningen (ots)

"Ein weiterer Meilenstein der umfangreichsten Baumaßnahmen auf dem Campus wird nun gesetzt", so Martin Schatz, Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

Im Rahmen der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei kommt es an allen Standorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg zu einem massiven Anstieg an Auszubildenden und Studierenden.

Der Hochschulstandort in Villingen-Schwenningen wurde 1985 bezogen und bot damals Platz für 400 Studierende. Einige Jahre später folgte eine Erhöhung der Ausbildungskapazität durch den Neubau eines Bürogebäudes, einer Cafeteria, eines Hörsaalgebäudes sowie die Anmietung von drei Wohngebäuden in den Stadtbezirken Villingen und Schwenningen. Die Neubauten wurden am 16. Februar 1994 durch Herrn Ministerpräsident Erwin Teufel eingeweiht. Fortan war Platz für rund 850 Studierende.

Die Studierendenzahlen werden nun in den kommenden Jahren auf bis zu 1.800 Studierende steigen.

Dadurch werden unter anderem umfangreiche Erweiterungen und Umstrukturierungen in und an den Bestandsgebäuden auf dem Hochschulcampus notwendig.

Zur Übergabe einer weiteren wesentlichen Baufreigabe laden wir Sie zum

Pressegespräch am Mittwoch, 31. Juli 2019, 17:00 Uhr, in die Sturmbühlstr. 250, 78054 Villingen-Schwenningen

herzlich ein.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roth und dem Präsidenten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Martin Schatz, ist eine gemeinsame Besichtigung der Baustelle vorgesehen. Im Rahmen der Besichtigung ist die offizielle Übergabe der Baufreigabe geplant. Im Anschluss können bei Bedarf gegebenenfalls noch offenen Fragen im Rahmen eines Pressegesprächs geklärt werden.

