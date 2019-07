Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Medien zum Tag der Ausbildung an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg am 28.09.2019 in Biberach/Riß

+++SAVE THE DATE+++

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg geht weiter, die Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei der Landespolizei sind derzeit so gut wie kaum jemals zuvor. Nun ist es möglich, weitere Einblicke in den Polizeiberuf zu bekommen!

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg veranstaltet einen - in diesem Umfang noch nie dagewesenen - öffentlichen Tag der Ausbildung am

Samstag, 28.09.2019, 10:00 bis 16:00 Uhr, im Institut für Ausbildung und Training, 88400 Biberach a.d.R., Birkenharder Str. 161.

Berufsinteressierten wird an diesem Tag ermöglicht, erstmals die polizeiliche Ausbildung hautnah zu erleben, die Vielfalt des polizeilichen Berufs im Detail kennenzulernen sowie sich direkt vor Ort über den Einstieg bei der Polizei Baden-Württemberg zu informieren.

Zu dieser besonderen Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein.

Weitere Informationen zu diesem Tag werden nach und nach auf unserer Homepage www.polizei-der-beruf.de eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Für die Organisation der Veranstaltung wäre eine Voranmeldung an villingen-schwenningen.hfp.pgeo.oe@polizei.bwl.de hilfreich.

Rückfragen bitte an:



Frank Faras

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Telefon: 07720 309-2300

E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.pgeo.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell